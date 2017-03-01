Британское правительство заверило, что Месси и Неймар смогут посетить финал ЛЧ

В британском правительстве прокомментировали слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина, который, говоря о Брексите, выразил опасение, что не все футболисты смогут сыграть в финале Лиги чемпионов, который состоится в столице Уэльса Кардиффе. В частности, глава УЕФА предположил, что решающий матч турнира могут пропустить звёздные нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Неймар.
«Информация о том, что Месси и Неймар могут иметь проблемы с посещением Великобритании из-за Брексита, — это нонсенс. У нашего правительства уже есть полномочия не впускать в страну тех людей, которые ранее были судимы, независимо от их паспорта. И Месси, и Неймар недавно посещали нашу страну. В настоящее время нет никаких оснований предполагать, что им будет запрещён въезд в Великобританию», — приводит слова представителя британского правительства портал Goal.