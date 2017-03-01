Иличевич: «Кайрат» лучше «Анжи» по уровню, я сделал шаг вперёд

Полузащитник Иво Иличевич прокомментировал свой переход из «Анжи» в казахстанский «Кайрат».
«Для меня это новая страна, новая команда, немного другой футбол. Считаю, что это хороший переход для моей карьеры. Я счастлив быть здесь. Мне хочется помочь команде добиться поставленных целей. Неважно как — отбирая мячи, отдавая передачи или забивая голы. Надеюсь, что сезон будет удачным для «Кайрата».
Уверен, что это шаг вперёд. Я вижу, что «Кайрат» — команда, которая борется за высокие места, именно поэтому я решил играть здесь. По уровню «Кайрат» лучше «Анжи», где я играл прежде. У нас хорошая команда, тренер, болельщики, и полагаю, что вместе мы сможем выигрывать», — приводит слова Иличевича Sports.kz.