«Бастия», играя вдесятером и ведя 2:0, не удержала победу в матче с «Нантом»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Бастия» и «Нант» на стадионе «Арманд Чезари» (Бастия) сыграли вничью со счётом 2:2.
На 10-й минуте «Бастия» осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Александр Джику. Несмотря на численное меньшинство, хозяева на 69-й минуте повели в счёте — отличился Гаэль Даник. На 76-й минуте Принс Оньянге сделал счёт 2:0. Через несколько минут Эмилиано Сала один мяч отыграл. На 88-й минуте в составе гостей пенальти не реализовал Лукас Лима. Тем не менее уже в компенсированное время Диего Карлос спас «Нант» от поражения.
В таблице французского первенства «Бастия» (23 очка) располагается на предпоследней строчке, а «Нант» (33 очка) занимает 12-е место.