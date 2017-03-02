Валенсия: «Манчестер Юнайтед» должен создать фактор страха у соперников

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия выразил мнение, что победа в финале Кубка английской лиги над «Саутгемптоном» придаст уверенности игрокам, которые должны поверить, что способны выиграть все оставшиеся титулы в текущем сезоне (чемпионат Англии, Кубок Англии и Лига Европы).
«Завоевание трофея дало прибавило нам уверенности. Нам сейчас нужно осознать, что мы — «Манчестер Юнайтед» и в состоянии продолжить путь, на котором выиграем все три трофея.
Я думаю, что мы должны создать фактор страха, который будут испытывать все команды, приезжающие на «Олд Траффорд», — цитирует Валенсию Reuters.