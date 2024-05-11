Семак не стал раскрывать детали разговора с Миллером после поражения от ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не стал рассказывать о разговоре с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером в раздевалке команды после поражения в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Команды играли в Санкт-Петербурге. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова. Он реализовал пенальти на 58-й минуте.

«Всё, что происходит в раздевалке, остаётся в раздевалке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка.