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Семак не стал раскрывать детали разговора с Миллером после поражения от ЦСКА

Семак не стал раскрывать детали разговора с Миллером после поражения от ЦСКА
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не стал рассказывать о разговоре с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером в раздевалке команды после поражения в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Команды играли в Санкт-Петербурге. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова. Он реализовал пенальти на 58-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Всё, что происходит в раздевалке, остаётся в раздевалке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка.

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