Пулишич: я уважаю Клоппа, но никогда не думал о переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич рассказал, что никогда не думал о переходе в «Ливерпуль», которым руководит бывший наставник «шмелей» Юрген Клопп. В прессе писали, что мерсисайдцы хотели бы заполучить 18-летнего хавбека.
«Я очень уважаю Клоппа, он хорошо относился ко мне в «Боруссии», но я действительно никогда не думал о переходе в «Ливерпуль». Дортмунд дал мне всё. Если я буду много работать, я буду играть. Я люблю этот клуб», — цитирует Пулишича Mirror.
В нынешнем сезоне американский полузащитник принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги (10 в стартовом составе), забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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