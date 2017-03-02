«Вест Хэм» предложит Биличу новый контракт

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич, который в ноябре прошлого года находился на грани увольнения, может продлить контракт. Sky Sports сообщает, что руководство «молотобойцев» намерено предложить 48-летнему хорвату новый договор.
Славен Билич возглавил «Вест Хэм» летом 2015 года, сменив на тренерском мостике Сэма Эллардайса. Действующий контракт Билича истекает летом 2018 года, но до конца сезона-2016/17 соглашение должно быть продлено.
Переговоры о новом контракте планировалось начать до Рождества, но из-за слабых результатов были отложены. С декабря по февраль «Вест Хэм» провёл 13 матчей в АПЛ, шесть раз выиграл, трижды сыграл вничью и четыре раза проиграл. После того как результаты улучшились, руководство приняло решение возобновить переговоры.