Джано залечил повреждение и примет участие в тренировке «Спартака» в Краснодаре

«Спартак» прибыл из Испании, где команда готовилась ко второй половине сезона, в Краснодар, где проведёт матч 18-го тура РФПЛ с одноимённой командой.
Завтра, 3 марта, в 16:30 мск у красно-белых начнётся первая тренировка, в которой примут участие все 27 футболистов, работавших на сборе, включая залечившего микроповреждение полузащитника Джано Ананидзе.
В субботу подопечные Массимо Карреры проведут утреннюю предматчевую тренировку, сообщает официальный сайт клуба.
Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 5 марта на стадионе «Краснодар», начало — в 16:30 мск.
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