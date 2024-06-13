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У игроков сборной Франции начались судороги и головные боли в Германии перед Евро-2024

У игроков сборной Франции начались судороги и головные боли в Германии перед Евро-2024
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У футболистов сборной Франции начались судороги и головные боли в Германии перед стартом чемпионата Европы — 2024 года. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, некоторые игроки команды Дидье Дешама простудились. Конкретные имена футболистов не называются, однако отмечается, что ничего серьёзного в расположении сборной Франции не произошло.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши. Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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