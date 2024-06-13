Хавбек Испании Ольмо — о матче с Хорватией: опыт является сильной стороной этой сборной

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо высказался в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Хорватии.

«Сильной стороной сборной Хорватии является опыт. За эту команду выступают такие игроки, как Модрич, Ковачич, Гвардиол. Невероятно укомплектованная команда. Мы должны быть сосредоточены, чтобы обыграть их», — приводит слова Ольмо AS.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.