Сергей Рыжиков: на Евро буду смотреть и анализировать матчи сборной Нидерландов

Бывший российский голкипер Сергей Рыжиков рассказал, за какой сборной будет следить на Евро-2024.

«Буду следить за чемпионатом Европы, насколько позволит работа на сборах. Матчи будут проходить в четыре, семь и 10 вечера, поэтому один из трёх точно буду смотреть. А если появится свободная минутка, то постараюсь захватить максимальное количество матчей.

Мой интерес к Евро связан с профессиональной точкой зрения, потому что я учусь на категорию Pro. И нам дали задание разобрать одну из сборных на групповой стадии. Я выбрал Нидерланды, поэтому буду смотреть их матчи и анализировать. Конечно, буду следить и за другими сборными, которые являются фаворитами. К таким можно отнести Францию, Германию, Италию, Англию, Испанию. В общем всех грандов европейского футбола. Португалию тоже не надо сбрасывать со счетов. Мне кажется, и тёмные лошадки будут — например, Нидерланды или Сербия. Будет интересно наблюдать», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.