Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» представил новую домашнюю форму

«Кристал Пэлас» представил новую домашнюю форму
Комментарии

Английский «Кристал Пэлас» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Кристал Пэлас»

«Этот комплект знаменует собой возвращение к фирменным красно-синим полоскам клуба, с повторяющимися орлами, расположенными в контрастных разрезах, и изящной красно-бело-синей отделкой воротника и рукавов, а также шортами в тон.

В рамках празднования клубом 100-летия официального открытия «Селхерст Парка» на футболке также имеется памятный штамп на воротнике сзади», — написано в заявлении клуба.

«Кристал Пэлас» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 49 очков за 38 матчей. Чемпионом Англии в четвёртый раз подряд стал «Манчестер Сити» (91).

Материалы по теме
Фото
«Ньюкасл» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android