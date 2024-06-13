Cвидерски — о Евро-2024: здорово, что сборная Польши всего в нескольких километрах от дома

Нападающий сборной Польши Кароль Свидерски высказался о том, что чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии, которая граничит с польским государством. Футболист «Вероны» отметил, что ему приятно находиться всего в нескольких километрах от дома. Также он отметил, что небольшое расстояние между Польшей и страной проведения турнира позволит польским фанатам посещать матчи.

«Очень приятно и здорово, что мы находимся всего в нескольких километрах от дома и столько соотечественников пришли посмотреть на нашу тренировку. Спасибо вам! Мы надеемся, что так будет до конца турнира», — приводит слова Свидерского пресс-служба Польского футбольного союза.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.