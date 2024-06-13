Директор «Балтики»: Латышонок способен быть основным вратарём «Зенита» или «Спартака»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о перспективах голкипера калининградцев Евгения Латышонка, который хорошо провёл вторую часть сезона-2023/2024. По мнению функционера, Латышонок смог бы стать основным вратарём одного из топ-клубов РПЛ.

«Латышонок точно соответствовал уровню середняка РПЛ. А весну он провёл ещё сильнее и вышел в элиту — по-моему, Женя в топ-3 киперов РПЛ.

Его можно представить в «Зените», «Спартаке», «Динамо» — всюду Женя способен быть основным. Но отмечу: в «Балтике» Латышонку создали идеальные условия, чтобы раскрыть свой талант и сфокусироваться на игре. Как сложится в другом клубе — главный вопрос», — приводит слова Армена Маргаряна интернет-портал Sport24.

Напомним, «Балтика» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2023/2024, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. Интерес к Латышонку, по данным СМИ, стали проявлять «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов Российской Премьер-Лиги.