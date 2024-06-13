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Стали известны арбитры, которые обслужат матчи Евро-2024 15 июня

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи Евро-2024 15 июня
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Стали известны судейские назначения на матчи чемпионата Европы, который пройдут в субботу, 15 июня. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Венгрия — Швейцария: рефери — Славко Винчич, ассистенты рефери — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, четвёртый рефери — Раде Обренович, видеопомощник рефери — Нейц Кайтазович (все — Словения).

Испания — Хорватия: рефери — Майкл Оливер, ассистенты рефери — Стюарт Бэрт, Дэниэл Кук, четвёртый рефери — Энтони Тейлор, видеопомощник рефери — Стюарт Эттуэлл (все — Англия).

Италия — Албания: рефери — Феликс Цвайер, ассистенты рефери — Штефан Лупп, Марко Ахмюллер, четвёртый рефери — Даниэль Зиберт, видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (все — Германия).

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

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