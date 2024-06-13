Хвича Кварацхелия ответил, какая задача стоит перед Грузией на чемпионате Европы — 2024

Нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос, какая задача стоит перед Грузией на чемпионате Европы — 2024.

«Мы ведём подготовку с максимальной интенсивностью, потому что осталось совсем немного до нашей мечты – первого матча на Евро для сборной Грузии. Эмоции переполняют! Но мы стараемся контролировать эти эмоции. Мы готовимся как можем к первой игре, которая является самой важной, потому что мы продолжим выходить на поле с тем же настроением, с каким начали. Наша первая цель, как, вероятно, и у любой другой команды, — миновать групповой этап, и мы сделаем всё для достижения этой цели. Я надеюсь, что первая игра группы закончится в нашу пользу и цель будет достигнута», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии. В матче 1-го тура группового этапа Грузия сыграет с Турцией.