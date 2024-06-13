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Дарко Йевтич рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024

Дарко Йевтич рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024
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Бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, который имеет сербское и швейцарское гражданство, ответил на вопрос, за какую сборную будет болеть на чемпионате Европы — 2024.

– Этим летом на Евро-2024 сыграют и Сербия, и Швейцария. За кого будешь болеть?

– Если вылетит одна команда, то я буду болеть за другую (смеётся). А если серьёзно, то для меня это всегда хороший шанс, потому что есть возможность болеть сразу за две команды, – приводит слова Йевтича Metaratings.

Календарь Евро-2024

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.

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