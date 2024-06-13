Экс-хавбек «Оренбурга» Гойкович: на Евро-2024 буду болеть за Хорватию и Сербию

Боснийский защитник, бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«За сборные, которые рядом с Боснией — за Хорватию, Сербию. В Хорватии хорошо знаком со вторым вратарём Ивицей Ивушичем, мы вместе выступали за «Истру 1961». В Сербии знаю Бабича уже лет 10, мы с ним играли друг против друга ещё в молодёжных сборных. После кубкового матча со «Спартаком» общались, обменялись футболками», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Хорватии начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Испании, Италии и Албании. Сербы сыграют в группе C со Словенией, Данией и Англией. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.