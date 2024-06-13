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Новым главным тренером «Вероны» стал Паоло Дзанетти

Новым главным тренером «Вероны» стал Паоло Дзанетти
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Итальянский специалист Паоло Дзанетти стал главным тренером «Вероны». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Верона» объявляет о том, что клуб доверил руководство первой командой Паоло Дзанетти, который присоединился к жёлто-синим до 30 июня 2025 года с опцией продления контракта на второй год.

«Верона» тепло приветствует тренера Паоло Дзанетти и всех членов его штаба и желает ему всего наилучшего в его работе», — написано в заявлении клуба.

Предыдущим местом работы 41-летнего Паоло Дзанетти был «Эмполи», который он покинул в 2023 году.

«Верона» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 28 матчей. Чемпионом Италии стал миланский «Интер» (94).

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