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Кварацхелия — о звании талисмана сборной Грузии: это очень большая ответственность

Кварацхелия — о звании талисмана сборной Грузии: это очень большая ответственность
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Нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос, как он относится к тому, что его называют талисманом сборной Грузии.

«Это очень большая ответственность, и я благодарен, что мою работу ценят. У нас есть много футболистов, которые могли бы стать лучшими игроками страны; каждый из нас старается быть частью команды, и индивидуальный успех в данный момент для нас менее важен. Мы очень сосредоточены и сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

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Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.

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