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Владимир Слишкович сравнил московский «Спартак» с камнем

Владимир Слишкович сравнил московский «Спартак» с камнем
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Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович в завуалированной форме сравнил красно-белых с камнем.

— Чем стал для вас «Спартак» за эти два года?
— Если бы у вас в кармане лежал два года камень, вы бы его полюбили. «Спартак» мне многое дал, я никогда этого не забуду, для меня этот клуб навсегда останется особенным, — приводит слова Слишковича «РИА Новости Спорт».

Напомним, Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера. Позднее появились слухи, что в услугах Владимира заинтересованы подмосковные «Химки». Боснийский специалист их опроверг.

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