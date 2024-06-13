Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чистякова: почему вы считаете, что Дмитрий не останется в «Зените»?

Агент Чистякова: почему вы считаете, что Дмитрий не останется в «Зените»?
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы 30-летнего защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопросы по поводу будущего футболиста. По мнению агента, нельзя отметать вариант, при котором Чистяков останется в «Зените» после аренды в «Сочи». Напомним, за сочинцев Чистяков выступал во второй половине прошлого сезона.

– Вряд ли Дмитрий будет играть в «Зените». Идёт ли поиск другого клуба?
– Почему вы считаете, что он не останется в «Зените»?

– Есть такое предположение. Может, есть какие-то варианты от других клубов РПЛ? Или он хочет остаться в «Сочи»?
– Если вы не в курсе, «Сочи» не в РПЛ.

– Тем не менее. Может, клуб предоставит неплохие условия?
– Какие? Играть в ФНЛ?

– Контракт Чистякова с «Зенитом» истекает через год. Высока ли вероятность его выкупа? Есть ли такая опция в контракте?
– Контракт я обсуждать не готов, — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Сутормин и Чистяков — первые в истории, кто оформил требл и вылетел из РПЛ в одном сезоне
Истории
Сутормин и Чистяков — первые в истории, кто оформил требл и вылетел из РПЛ в одном сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android