Кварацхелия: сборная Грузии хочет оставить свой след на Евро-2024

Грузинский нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что сборная Грузии хочет оставить свой след на чемпионате Европы — 2024.

«Стать частью такого важного турнира было величайшей мечтой каждого грузина. Когда мы отобрались на Евро-2024, этот день стал самым счастливым для всех. Но мы приехали в Германию не на экскурсию, не для того, чтобы просто быть здесь. Мы хотим оставить свой след, написать новую страницу в истории. Мы сделаем для этого всё возможное. Наша команда очень сосредоточена и готова к этому турниру. В Грузии все ждут нашего дебюта. Я думаю, 18 июня мы увидим, что Грузия объединилась как одно целое, и постараемся одержать победу в первом же матче», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.