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В «Балтике» объяснили, почему Игнашевич ушёл в отставку

В «Балтике» объяснили, почему Игнашевич ушёл в отставку
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян объяснил, почему Сергей Игнашевич принял решение уйти в отставку с поста главного тренера калининградской команды. По его мнению, специалист не смог смириться с вылетом, так как по характеру он максималист.

«Когда узнал об уходе Игнашевича? Сразу после поражения от «Локомотива». Не назову его отставку неожиданностью. У Сергея Николаевича накопилась усталость, а вылет — болезненный момент. Как максималисту Игнашевичу было сложно с этим смириться.

Сергей Николаевич выстраивает барьер перед внешним миром, подача у него серьёзная. При этом футбол он любит, как мы любили в детстве», — приводит слова Армена Маргаряна интернет-портал Sport24.

Напомним, «Балтика» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2023/2024, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.

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