«Боруссия» Дортмунд объявила об уходе Терзича, приняв отставку тренера

Немецкий тренер Эдин Терзич покинул дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Дортмундская «Боруссия» рассталась с главным тренером Эдином Терзичем. 41-летний тренер, выигравший Кубок Германии с командой в 2021 году, занявший второе место в Бундеслиге в 2023 году и дошедший до финала Лиги чемпионов в 2024 году, попросил руководство немедленно расторгнуть его контракт, и после обсуждений клуб согласился на его просьбу», — написано в заявлении.

«Боруссия» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда Эдина Терзича набрала 63 очка за 34 матча. Чемпионом страны стал леверкузенский «Байер» (90). «Боруссия» добралась до финала Лиги чемпионов, в котором уступила мадридскому «Реалу» — 0:2.