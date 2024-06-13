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Терзич подал в отставку с поста главного тренера «Боруссии» Д — Бергер

Терзич подал в отставку с поста главного тренера «Боруссии» Д — Бергер
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подал в отставку. Об этом сообщил журналист Патрик Бергер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что защитник «Боруссии» Матс Хуммельс с высокой долей вероятности покинет команду этим летом, если руководство клуба оставит Эдина Терзича на своём посту. По информации источника, между тренером и игроком сложились натянутые отношения, несмотря на хорошую игру защитника в прошлом сезоне.

«Боруссия» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда Эдина Терзича набрала 63 очка за 34 матча. Чемпионом страны стал леверкузенский «Байер» (90). «Боруссия» добралась до финала Лиги чемпионов, в котором уступила мадридскому «Реалу» — 0:2.

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