«Сьон» вышел в полуфинал Кубка Швейцарии, несмотря на ошибку Митрюшкина

«Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин, в четвертьфинале Кубка Швейцарии на своём поле со счётом 5:1 разгромил «Кринс».
«Кринс» вышел вперёд на 31-й минуте в результате ошибки, допущенной 21-летним Митрюшкиным. Голкипер пытался не дать мячу покинуть поле после рикошета, но зафиксировать его не сумел и гости забили уже в пустые ворота. В то же время на повторе видно, что Митрюшкин пытался поймать мяч, находящийся уже за линией ворот.
Несмотря на пропущенный гол, «Сьон» в дальнейшем сумел забить пять мячей и вышел в полуфинал Кубка Швейцарии.
Кубок Швейцарии
1/4 финала
«Сьон» (Сьон) — «Кринс» (Кринс) — 5:1 (1:1)
Голы: Тали, 31 (0:1); Муянги, 45 (1:1); Конате, 65 (2:1); Конате, 67 (3:1); Муянги, 78 (4:1); Конате, 83 (5:1).
Видео гола в ворота Антона Митрюшкина можно посмотреть на YouTube.