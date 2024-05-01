Джамал Мусиала прокомментировал первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о ничьей в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2).

«Есть как позитивные, так и негативные моменты. Сегодня мы могли победить, у нас было много шансов. Мы неплохо оборонялись, но «Реал» умеет создавать это «нечто» в таких ситуациях, когда ты думаешь, что тебе сейчас ничего не грозит. Немного обидно, но мы выйдем на поле «Бернабеу» с высоко поднятой головой.

Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из этой игры. Нужно сохранять уверенность в себе, продолжать играть так, как мы играли сегодня, и стремиться к победе», – приводит слова Мусиалы официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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