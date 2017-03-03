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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Грасия: изменения в составе «Анжи» не должны помешать «Рубину» подготовиться

3 марта 2017, пятница. 11:32. Футбол
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ, а также от матча 18-го тура с «Анжи», который состоится 6 марта.

«Настроение в команде хорошее, но не только из-за победы в кубковой игре. Мы вышли в следующую стадию и в апреле сыграем полуфинал, но сейчас мы сконцентрированы на ближайшем матче чемпионата. В связи с этим хотелось бы вспомнить последний матч чемпионата в Москве против «Спартака». Как раз к тому матчу наша команда набрала ход, была успешная серия, и в этом московском матче футболисты тоже хорошо поработали и заслужили лучшего исхода. Сейчас мы хотим тот ход, который набрали перед перерывом, перенести на возобновление чемпионата. Наша задача – поправить положение в таблице, добрать очки, которые мы упустили в начале сезона.

Такое масштабное изменение состава соперника по ходу чемпионата, непривычно для нас. У меня лично такой практики не было, когда команда ко второму кругу подошла почти в обновлённом составе. Матч первого круга, к сожалению, мы дома проиграли, и сейчас нам нужно подготовиться, проанализировать матч «Анжи» в кубке и их предсезонные матчи. Их команда обновилась, у них много новых футболистов из «Терека», «Ростова», СКА, «Балтики», «Тосно», «Кубани». Так что было обновление из команд Премьер-лиги и ФНЛ. Но никаких помех при подготовке это нам создать не должно. Постараемся изучить сильные и слабые стороны соперника и должным образом подготовиться к игре.

Не рискну предположить, какое место мы займём. Но должен сказать и говорю команде, что ближайшие три очка нам крайне необходимы, и мы будем бороться за эти три очка. С таким настроем нужно подходить к каждому матчу. Думаю, это единственный правильный способ, чтобы не заглядывать вперёд. В остальном будем смотреть от матча к матчу. На все матчи будем настраиваться именно таким образом», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Рубин Хави Грасия
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3 марта 2017, пятница
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