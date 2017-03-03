Сонг в преддверии матча с «Анжи» вернулся в общую группу «Рубина»

Полузащитник Алекс Сонг, пропустивший четвертьфинальную встречу Кубка России с «Сибирью» (1:0), тренируется в общей группе «Рубина» в преддверии матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 6 марта. Об этом рассказал главный тренер казанцев Хави Грасия.
«Алекс Сонг уже тренируется в общей группе, постепенно восстанавливается от удара, который получил в одном из матчей. Состояние Рубена Рочины прежнее, он пока травмирован. Остальные футболисты находятся в хороших кондициях и должны помочь команде», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».