Капелло: Сампаоли был бы идеальным тренером для «Барселоны»

Бывший главный тренер «Милана», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло не поскупился на похвалу в адрес наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли. Капелло считает, что аргентинский специалист мог бы успешно сменить Луиса Энрике у руля «Барселоны». Рулевой сине-гранатовых уже объявил о своём решении покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
«Сампаоли был бы идеальным тренером для «Барселоны». Это один из самых интересных специалистов в Европе, и он является для меня главным претендентом на пост наставника «Барселоны». Он сильная личность, знает, как добиться уважения людей. Сампаоли придаёт своим командам нечто, что отличает их от других. И в игру «Барселоны» он привнесёт нечто иное, делая акцент на вертикальный стиль игры», — цитирует Капелло Marca.