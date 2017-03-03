Канделаки: Карпина приглашали в сборную Беларуси, но у него контракт с «Матч ТВ»

Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин мог возглавить сборную Беларуси. Об этом рассказала генеральный продюсер канала Тина Канделаки, которая также объяснила, чем руководствовалась при назначении Карпина на должность главного редактора.
«Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении. Я внимательно наблюдала за ним на „Матч ТВ“. Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдёт на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.
Опасения, что Карпина позовут тренировать и моя затея рухнет? Ну что вы! Мы всё обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Беларуси, например. Но у Валеры контракт с «Матч ТВ», — цитирует Канделаки „Спорт-экспресс“.