Женская сборная России уступила Канаде на турнире «Кубок Алгарве»

В пятницу, 3 марта, женская национальная сборная России провела второй матч на групповом этапе международного турнира «Кубок Алгарве» в Португалии. Россиянки встречались с командой Канады и уступили со счётом 1:2, сообщает официальный сайт РФС.
Россия – Канада — 1:2 (0:2)
Голы: Шмидт, 9 (0:1). Синклер, 26 (0:2). Макаренко, 58 (1:2).
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Зиястинова, Ек. Морозова (Коваленко, 66), Чоловяга, Терехова, Ел. Морозова (Коровкина, 46), Сочнева (Костарева, 70), Черномырдина, Данилова (Пантюхина, 7).
Канада: Бучанан, Задорски, Куинн (Скотт, 60), Роуз (Принс, 60), Лоуренс, Синклер, Шмидт (Карл, 79), Беки (Ламонтан, 75), Флеминг, Шеридан, Левассур.
Турнирное положение в группе А: 1. Канада – 6 очков (2 матча); 2. Россия – 3 (2); 3-4. Дания и Португалия – 0 (по 1-й встрече).
Следующий матч на турнире в Португалии сборная России проведёт 6 марта с командой Дании.