А. Семёнов: надеюсь, «Терек» учтёт ошибки прошлых сезонов и попадёт в еврокубки

Защитник «Терека» Андрей Семёнов рассказал о задачах на весеннюю часть чемпионата, а также поделился ожиданиями от матча РФПЛ с «Уфой». 26 октября минувшего года «Терек» и «Уфа» встречались на стадии 1/8 финала Кубка России. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались уфимцы — 4:3.
«Хорошо поработали на сборах, команда проделала большой объём работы. Думаю, все ребята подошли к возобновлению чемпионата в оптимальных кондициях. У нас два сезона подряд был опыт, когда мы оказывались рядом с зоной попадания в еврокубки, но чего-то не хватало. Надеюсь, сейчас учтём все ошибки и справимся с этой задачей.
В игре с „Уфой“ хотелось бы реабилитироваться за поражение в кубковом матче. Очень обидно тогда проиграли. Приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата. „Уфа“ – крепкая команда, может играть в хороший футбол. Нам предстоит хороший поединок», — приводит слова Семёнова официальный сайт «Терека».
Матч 18-го тура РФПЛ «Терек» — «Уфа» состоится 5 марта, начало — в 19:00 мск.