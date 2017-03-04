Венгер: Озилу очень не хватает Касорлы

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что полузащитник Месут Озил не может показать лучшую игру из-за отсутствия партнёра по середине поля Санти Касорлы, который перенёс операцию в декабре.
«Озил — это тот парень, которому нужно, чтобы его команда владела мячом. При таком футболе он просто великолепен. Он сильно пострадал от потери Касорлы, потому что Касорла может вывести мяч из-под прессинга. Он получает мяч, протаскивает его, передаёт игроку, который находится выше, а затем мяч получает Озил. Если Месут получает мяч в нужное время, он всегда может создать гол из ничего.
Но я не хочу спорить об одном игроке. Дело не в Озиле, а во всей команде», — цитирует Венгера Goal.