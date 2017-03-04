Бабаев: судью должно быть незаметно, в матче ЦСКА — «Зенит» всё было не так

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0), а также высказался по поводу судейства.
«Всегда хочется большего, ведь игра с «Зенитом» — во многом определяющая в борьбе за призовые места. На мой взгляд, результат объективный — обе команды бились, борьбы было больше, чем футбола. Хотя хотелось при большом количестве болельщиков на стадионе увидеть больше зрелищности. В целом мы удовлетворены, вся борьба впереди.
Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы всё видели. Есть правило, что судью должно быть незаметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня всё было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.