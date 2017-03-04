«Лестер» одержал вторую победу кряду после отставки Раньери

«Лестер Сити», проводивший второй матч после отставки Клаудио Раньери, на своём поле одержал волевую победу над «Халл Сити» со счётом 3:1 в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. На 14-й минуте Сэм Клукас вывел гостей вперёд, на 27-й Кристиан Фукс сравнял счёт, в середине второго тайма Рияд Марез вывел «лис» вперёд, а на 90-й минуте Том Хаддлстоун отправил мяч в свои ворота.
В остальных матчах тура «Сток Сити» дома со счётом 2:0 обыграл «Мидлсбро», «Суонси Сити» вырвал победу в домашней игре с «Бёрнли» (3:2), забив победный мяч в компенсированное время, «Саутгемптон» в гостях победил со счётом 4:3 «Уотфорд», а «Кристал Пэлас» на выезде переиграл «Вест Бромвич Альбион» (2:0).