«Вильярреал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и закончилась со счётом 2:0.
На 45-й минуте «жёлтую субмарину» вывел вперёд полузащитник Роберто Сориано, а за десять минут до конца основного времени встречи голкипер гостей Диего Лопес забил мяч в собственные ворота.
«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» с 36 баллами в активе идёт на девятой строчке.