«Рубин» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве

«Рубин» одержал победу над «Анжи» в 18-м туре молодёжного первенства России. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена 3-е поле» и закончилась со счётом 0:1.
Единственный мяч на 58-й минуте забил нападающий Даниил Макеев. Стоит отметить, что каждая команда не реализовала по одному пенальти: у казанцев на первой минуте забил Никита Голдобин, а у махачкалинцев с 11-метровой отметки промахнулся Юрий Кузьмин.
«Анжи» (29 очков) занимает пятое место в таблице молодёжного первенства, «Рубин» (28) идёт седьмым.