Шалимов: была уверенность, что Смолов не поплывёт после незабитых пенальти

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» в матче 18-го тура РФПЛ. Наставник был уверен в том, что после двух нереализованных пенальти в матче Кубка России нападающий Фёдор Смолов не потеряет уверенность в себе. При счёте 1:2 форвард реализовал удар с 11-метровой отметки.
«Это была тяжёлая игра, много борьбы, обе команды вынуждены были играть длинными передачами. Чуть чаще это делал «Спартак». Он дважды вел в счёте, и в конце мы доигрывали вдесятером. Поэтому результатом удовлетворены. Я не помню, чтобы нас прессинговали. Они грамотно перекрывали зоны. Прессинг – это когда ты бежишь в игрока и вступаешь в отбор. У нас это сегодня хуже получалось, чем обычно.
Остаются проблемы — обрезы в центре поля, из-за которых мы получили второй гол сегодня. С ошибками этими надо заканчивать, в каждой игре по 4-5 таких потерь. Сколько можно над этим работать? На этом уровне сложно объяснить передачи в середине поля и обрезы. Причина такой несогласованности точно не в расслабленности. Наверное, психология. Может, адресатов не хватает. Но если нет адресатов, то не надо отдавать сопернику.
Что касается пенальти, то Смолов — лучший бомбардир и уверенный в себе человек. Была уверенность, что он не поплывёт в любой ситуации. Если бы он почувствовал неуверенность, то не бил бы. Но он уверен в себе», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.