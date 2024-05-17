«Наполи» поборется с «Ювентусом» за подписание полузащитника Мэйсона Гринвуда

«Наполи» намерен побороться с «Ювентусом» за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Хетафе», где 22-летний футболист находится в качестве арены, надеется сохранить игрока в своей команде.

Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Ранее «МЮ» опубликовал заявление, в котором сообщил о планах расстаться с нападающим из-за скандала с изнасилованием. Сам Гринвуд согласился с таким решением руководства «красных дьяволов». Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Гринвуд сыграл 34 матча, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

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