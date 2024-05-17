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В «Наполи» видят Джан Пьеро Гасперини кандидатом номер один на пост главного тренера

В «Наполи» видят Джан Пьеро Гасперини кандидатом номер один на пост главного тренера
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Джан Пьеро Гасперини является основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» и предпочёл бы назначить именно его.

Контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.

Запасными вариантами для президента «Наполи» являются Антонио Конте, Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.

В нынешнем сезоне «Наполи» сменил трёх главных тренеров. В начале сезона с командой работал Руди Гарсия, но был уволен в ноябре 2023 года. После ему на смену пришёл Вальтер Мадзарри, который тоже не смог доработать до конца сезона и был уволен в феврале 2024 года. Сейчас команду возглавляет Франческо Кольцона.

После 36 туров «Наполи» занимает девятое место в Серии А с 51 очком. Досрочное чемпионство выиграл «Интер» (92 очка).

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