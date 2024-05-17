В «Наполи» видят Джан Пьеро Гасперини кандидатом номер один на пост главного тренера

Джан Пьеро Гасперини является основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» и предпочёл бы назначить именно его.
Контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.
Запасными вариантами для президента «Наполи» являются Антонио Конте, Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.
В нынешнем сезоне «Наполи» сменил трёх главных тренеров. В начале сезона с командой работал Руди Гарсия, но был уволен в ноябре 2023 года. После ему на смену пришёл Вальтер Мадзарри, который тоже не смог доработать до конца сезона и был уволен в феврале 2024 года. Сейчас команду возглавляет Франческо Кольцона.
После 36 туров «Наполи» занимает девятое место в Серии А с 51 очком. Досрочное чемпионство выиграл «Интер» (92 очка).