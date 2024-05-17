Тен Хаг считает, что победа над «Ньюкаслом» взбодрит «МЮ» и придаст команде уверенности

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Ньюкаслом» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Уверенность — великая вещь. В этом сезоне мы почти не достигли переломного момента, теперь мы можем сделать шаг вперёд. Я помню игру с «Арсеналом», и на 87-й минуте я думал, что мы выиграли. Это могло бы сильно взбодрить команду. У нас так и не получилось, но такая игра, как вчерашняя, поможет нам, особенно молодым игрокам. Это придаст нам уверенности», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Победа над «Ньюкаслом» стала для команды первой за четыре матча. Ранее была ничья с «Бёрнли» (1:1) и два поражения в играх с «Кристал Пэлас» (0:4) и «Арсеналом» (0:1).

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 57 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (88 очков).

Следующий матч команда тен Хага сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 19 мая в 18:00 мск.