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«Боруссия» хочет приобрести 18-летнего брата Джуда Беллингема из «Сандерленда»

«Боруссия» хочет приобрести 18-летнего брата Джуда Беллингема из «Сандерленда»
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Дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника Джоба Беллингема из «Сандерленда», сообщает Sport.es.

По информации источника, английскому клубу необходимо совершить крупную сделку этим летом, чтобы сбалансировать свою бухгалтерию, поэтому продажа 18-летнего футболиста может стать хорошим вариантом.

Беллингем является воспитанником «Бирмингема», прошёл путь от академии до основной команды. В июле 2023-го перешёл в «Сандерленд». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 47 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

После 33 туров «Боруссия» занимает пятое место в Бундеслиге с 60 очками. Досрочное чемпионство оформил «Байер» (87 очков).

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