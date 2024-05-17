«Боруссия» хочет приобрести 18-летнего брата Джуда Беллингема из «Сандерленда»

Дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника Джоба Беллингема из «Сандерленда», сообщает Sport.es.

По информации источника, английскому клубу необходимо совершить крупную сделку этим летом, чтобы сбалансировать свою бухгалтерию, поэтому продажа 18-летнего футболиста может стать хорошим вариантом.

Беллингем является воспитанником «Бирмингема», прошёл путь от академии до основной команды. В июле 2023-го перешёл в «Сандерленд». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 47 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

После 33 туров «Боруссия» занимает пятое место в Бундеслиге с 60 очками. Досрочное чемпионство оформил «Байер» (87 очков).