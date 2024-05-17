Тороп: хочу уже свалить из больницы и нормально поесть дома

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос о своём самочувствии. Напомним, голкипер получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 — пен.), сейчас он находится под присмотром врачей в одной из больниц Москвы.

«Да, тут всё хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома», — приводит слова Торопа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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