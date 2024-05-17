«Интер» хочет подписать Начо, который принял решение покинуть «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 34-летний капитан сообщил руководству «сливочных», что покинет команду по окончании сезона-2023/2024. Ранее в СМИ появилась информация, что Начо уже отказался от перехода в «Байер» и рассматривает продолжение карьеры в МЛС.

Защитник привлекает интерес «Интера» из-за возможности играть на нескольких позициях в обороне, а также внушительного опыта в европейских турнирах. Также желание миланского клуба может усилиться после ухода защитника Стефана де Врея в «Фейеноорд» этим летом.

В нынешнем сезоне Начо сыграл 42 матча и отдал одну голевую передачу.

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