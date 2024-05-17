В «Монако» Головина подвели итоги сезона-2023/2024

Спортивный директор «Монако» Тьяго Скуро высоко оценил текущий сезон для команды и клуба.

«Это был тяжёлый сезон для клуба. Много хороших и не очень хороших моментов. У нас возникали проблемы постоянно. Но, наконец, приятно находиться в этом моменте, когда второе место уже забронировано за нами. Давно «Монако» не демонстрировал такую стабильность в лиге.

Я считаю, что тренер Адольф Хюттер проделал большую работу, руководя этой группой игроков. Мы показали своё качество. В этом сезоне мы задействовали много игроков: опытных, молодых, воспитанников академии. Все они оказали влияние на поле, поэтому мы рады написать ещё одну главу в истории клуба», – приводит слова Скуро L'Équipe.

«Монако» набрал 64 очка после 33 матчей Лиги 1. В заключительном матче сезона монегаски встретятся с «Нантом». Отметим, что «Монако» впервые с сезона-2018/2019 напрямую выходит в Лигу чемпионов без квалификационных раундов. Тогда монегаски заняли четвёртое место в группе A c «Брюгге», мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».

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