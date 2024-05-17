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Стали известны условия личного контракта Килиана Мбаппе в «Реале»

Стали известны условия личного контракта Килиана Мбаппе в «Реале»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французскую команду и пополнит состав мадридского «Реала».

Как сообщает Sky Sports, стороны подпишут пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в Париже. При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 мячами и 10 голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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