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Криштиану Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра»

Криштиану Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может покинуть английскую команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Star, португальский футболист стал главной трансферной целью саудовского «Аль-Насра». Отмечается, что видеть Бруну Фернандеша в команде хочет лично нападающий и капитан Криштиану Роналду.

Напомним, 29-летний Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За этот период футболист принял участие в 230 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. Ранее португалец также выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед».

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