Стало известно имя нового главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта согласовал контракт с «Ювентусом», сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, 41-летний специалист согласовал с туринской командой контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата Мотты в «Ювентусе» составит € 3,5 млн в год.

Массимилиано Аллегри занимает должность главного тренера «Ювентуса» с мая 2021 года. За этот период под его руководством клуб провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз выиграл, 34 раза сыграл вничью и 35 раз проиграл.

Напомним, после 36 туров итальянской Серии А «Болонья» набрала 67 очков и занимает третье место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Ювентус» заработал 67 очков и располагается на четвёртой строчке.

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»: